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Тысячи возмущенных политикой Мерца немцев потребовали его отставки

Тысячи возмущенных политикой Мерца немцев потребовали его отставки

REUTERS/Christian Mang В Берлине 10 октября прошла антиправительственная акция. К Бранденбургским воротам вышли тысячи немцев с флагами и плакатами с мирными лозунгами.

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