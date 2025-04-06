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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач из Новоалтайска перевел на "безопасный счет" 350 тысяч рублей

Врач из Новоалтайска перевел на "безопасный счет" 350 тысяч рублей

Мошенники убедили мужчину, что это необходимо "для сохранения денег от преступных посягательств" Мошенники обманули врача из Новоалтайска по распространенной схеме "безопасный счет", рассказали в региональном МВД.

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