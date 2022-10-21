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Врач Тяжельников дал несколько советов по ускорению восстановления организма после болезни

Врач Тяжельников дал несколько советов по ускорению восстановления организма после болезни

Повышенная утомляемость и одышка после болезни являются тревожными симптомами. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с радио Sputnik.

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