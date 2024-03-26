Козлов: На минерально-сырьевой комплекс приходится 40% доходов бюджета

На доходы от минерально-сырьевого комплекса приходится 40 процентов доходов бюджета. Об этом 26 марта заявил министр природных ресурсов Александр Козлов на заседании Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
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