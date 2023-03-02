Экс-генпрокурор России Скуратов заявил, что знает имена убийц Листьева

ВЛАДИСЛАВ ЛИСТЬЕВ. ФОТО: WIKIPEDIA.ORG. Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов в годовщину убийства первого генерального директора ОРТ Владислава Листьева заявил, что знает имена преступников.
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