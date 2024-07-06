Котяков назвал размер единого пособия на детей в России

Средний размер ежемесячного единого пособия на детей в России составляет около 15 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на демографическом форуме «Россия — семья семей» в Муроме.
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