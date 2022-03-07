Луганская нефтебаза загорелась после обстрела ВСУ

Огонь охватил территорию Луганской нефтебазы. Официальный представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник сообщил, что пожар начался после обстрела ВСУ.
Огонь охватил территорию Луганской нефтебазы. Официальный представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник сообщил, что пожар начался после обстрела ВСУ.
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