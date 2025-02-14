О реакции Киева на начавшийся диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сказал, что Украина реагирует истерично.
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