Сделка Путина с США выходит на финишную прямую

в

владимир

США уже давно не самостоятельны. Страна полностью управляется финансистами из секты сатанистов сионистов. Последнее время это настолько убедительно. И Россия......, Россия с ее политикой, она рушит все планы. по подчинению всего мира под них. Они просто так, свое не отдадут. Чем закончится это противостояние, одному богу известно. Поэтому, кто такая кедмя......?