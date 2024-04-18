ПРОСТО О ГЛАВНОМ Известный политолог Яков Кедми (он долгое время возглавлял одну из спецслужб Израиля "Натив") высказывает мнение, что Россия и США уже давно работают над совместным планом и эта сделка между ними уже близка к своему логическому завершению.
Сделка Путина с США выходит на финишную прямую
Комментарии
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Tyman Ros
США плохой партнёр. Всегда обманет. И они этим гордятся.
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4 час.
павел верхотуров
На до не забывать кто такой Кедми. Другом России он точно не является.
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3 час.
в
владимир
США уже давно не самостоятельны. Страна полностью управляется финансистами из секты сатанистов сионистов. Последнее время это настолько убедительно. И Россия......, Россия с ее политикой, она рушит все планы. по подчинению всего мира под них. Они просто так, свое не отдадут. Чем закончится это противостояние, одному богу известно. Поэтому, кто такая кедмя......?
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1 час.
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