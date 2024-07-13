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Петербургский дневник

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В СПбГУ рассказали о потеплении климата в Петербурге на 5 градусов к концу 21-го века

В СПбГУ рассказали о потеплении климата в Петербурге на 5 градусов к концу 21-го века

Это может привести к тому, что осадков в городе станет больше примерно на 100 мм Среднегодовая температура в Петербурге уже к концу этого века может стать на 5 градусов теплее, спрогнозировал сотрудник кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктор географических наук Артём Павловский.

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