В СПбГУ рассказали о потеплении климата в Петербурге на 5 градусов к концу 21-го века

Это может привести к тому, что осадков в городе станет больше примерно на 100 мм Среднегодовая температура в Петербурге уже к концу этого века может стать на 5 градусов теплее, спрогнозировал сотрудник кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктор географических наук Артём Павловский.