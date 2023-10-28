Экс-сенатор от ЯНАО Зленко осталась работать в Совете Федерации

Экс-сенатор от ЯНАО Елена Зленко осталась работать в Совете Федерации. Как Зленко сообщила URA.RU, она заняла пост сопредседателя экспертного совета при комитете по аграрной политике и природопользованию.
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