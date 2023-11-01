Выставку светящихся картин открыли на берегу Байкала

Выставка светящихся картин, созданных известным бурятским художником Зорикто Доржиевым, открылась на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске, сообщает сайт Первый Байкальский.
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