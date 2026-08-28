Эллиотт Фридман: Кейл Макар заключил контракт на $163,2 млн

Кейл Макар, защитник "Колорадо Эвеланш", подписал 8-летний контракт с клубом на сумму 163,2 млн долларов.
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