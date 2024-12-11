В Харьковской области ликвидирована большая группа наемников из Колумбии Российские военные ликвидировали в окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области большую группу наемников из Колумбии.
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В Харьковской области ликвидирована большая группа наемников из Колумбии Российские военные ликвидировали в окрестностях населенного пункта Липцы Харьковской области большую группу наемников из Колумбии.
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