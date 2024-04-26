Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год

Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта республики. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий в целях экономии финансов для ликвидации последствий разрушений и оказания помощи пострадавшим из-за паводков.