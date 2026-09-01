ВТБ внедрил новый механизм для перевода бумаг за 7 минут

"ВТБ Мои Инвестиции" успешно провели первый перевод ценных бумаг по новому механизму М2М. Это позволяет переводить активы между брокерами за считанные минуты.
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