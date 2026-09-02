Электромобиль Renault Scenic стал дальнобойнее и технологичнее[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 1996 году Scenic стал первым европейским компактвэном и пребывал в этом качестве вплоть до 2023 года, то есть до премьеры машины пятого поколения.
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