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Заключенных хотят кормить разнообразнее: хлебцами, рыбой, фруктовыми палочками

Заключенных хотят кормить разнообразнее: хлебцами, рыбой, фруктовыми палочками

Они должны вернуться в общество, не потеряв здоровье в тюрьме или СИЗО Минюст РФ предлагает разнообразить меню заключенных и заменять одни продукты другими, например, хлеб – хлебцами или галетами, мясо – рыбой, сухофрукты – фруктовыми палочками, пишет "Российская газета".

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