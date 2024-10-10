Заключенных хотят кормить разнообразнее: хлебцами, рыбой, фруктовыми палочками

Они должны вернуться в общество, не потеряв здоровье в тюрьме или СИЗО Минюст РФ предлагает разнообразить меню заключенных и заменять одни продукты другими, например, хлеб – хлебцами или галетами, мясо – рыбой, сухофрукты – фруктовыми палочками, пишет "Российская газета".