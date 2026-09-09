2-х комнатная квартира 47кв.м квартал Гагарина Жовтневый район в Луганске - 3 500 000 руб

Продам 2-х комнатную квартиру на кв. Гагарина‼️ ✅Жилое состояние, 47 кв.м., не угловая, 4-5 эт., ухоженный подъезд с м-п окнами.
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