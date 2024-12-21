Вучич: РФ пошла навстречу Сербии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию

Москва пошла навстречу Сербии и Венгрии в вопросе оплаты поставок газа через Болгарию, поэтому после ввода санкций в отношении Газпромбанка оплата стала проходить через другую коммерческую кредитную организацию.
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