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Россиянам начнут приходить неподъемные счета за услуги ЖКХ с января 2023 года

Россиянам начнут приходить неподъемные счета за услуги ЖКХ с января 2023 года

Гражданам РФ с января 2023 года начнут приходить новые квитанции за оплату коммунальных услуг. Это связано с тем, что в самом начале зимы, 1 декабря, вырастут тарифы на отопление, холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора.

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