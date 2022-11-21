Россиянам начнут приходить неподъемные счета за услуги ЖКХ с января 2023 года

Гражданам РФ с января 2023 года начнут приходить новые квитанции за оплату коммунальных услуг. Это связано с тем, что в самом начале зимы, 1 декабря, вырастут тарифы на отопление, холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз мусора.