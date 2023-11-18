Конец экспорта: в США поставлен ненужный и опасный рекорд поставок газа по трубопроводам – Bloomberg

В добывающей промышленности Соединенных Штатов сложилась парадоксальная ситуация: при увеличении производства природного газа и попытках экспортировать его клиентам, общие показатели отрасли только ухудшаются.
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