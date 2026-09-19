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От миллионных гонораров до судов и уценки: как рушится российская империя недвижимости Аллы Пугачевой

От миллионных гонораров до судов и уценки: как рушится российская империя недвижимости Аллы Пугачевой

Десятилетиями финансовое положение Аллы Пугачевой казалось незыблемым. Самая высокооплачиваемая исполнительница отечественной эстрады конвертировала рекордные гонорары и продюсерские доходы в элитную недвижимость — от роскошных апартаментов в центре Москвы до масштабного замка в Подмосковье.

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