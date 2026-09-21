В Надыме водитель Hyundai сбил девочку, переходившую дорогу

В Надыме вечером в воскресенье, 20 сентября, под колеса легкового автомобиля попала девочка. С места ДТП ее увезли в больницу, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.
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