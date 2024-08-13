У россиян будут отбирать заросшие сорняками дачи

Росреестр разработал проект постановления правительства, в котором установлены признаки неиспользования земельных участков, предназначенных для садоводства, огородничества и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
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