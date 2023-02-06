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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс окажет помощь Турции в связи с землетрясением

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс окажет помощь Турции в связи с землетрясением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Twitter, что союзники по НАТО окажут скорую поддержку Турции в связи с землетрясением.

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