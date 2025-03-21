NASA не заплатило сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам: за каждый день задержки им выдали всего по $5

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не оплатило сверхурочные астронавтам Суните Уильямс и Барри Уилмору, которые провели на Международной космической станции (МКС) дополнительные девять месяцев из-за неисправности корабля.
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