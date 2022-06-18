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«На сегодняшний момент происходит зловещая милитаризация космоса». Дмитрий Рогозин обвинил Lockheed Martin, Boeing и SpaceX в работе на Пентагон

«На сегодняшний момент происходит зловещая милитаризация космоса». Дмитрий Рогозин обвинил Lockheed Martin, Boeing и SpaceX в работе на Пентагон

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в передаче «Звёздные войны» на телеканале «Россия 24», заявил о милитраизации космоса и обвинил ведущие аэрокосмические компании в работе на Пентагон.

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