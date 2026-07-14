Эклектичный триумф Queen: как альбом Jazz переосмыслил границы рока

Мне сложно вспомнить другой коллектив, который вызывал бы столь противоречивую гамму чувств. Моё знакомство с Queen начиналось с недоумения: я искренне не понимала, как в одной пластинке могут уживаться, казалось бы, несовместимые жанры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии