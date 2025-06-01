Мединский: РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию

Как сообщил RT помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский, Москва получила от Киева проект меморандума, касающегося возможного урегулирования конфликта.
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