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Путин и Рахмон провели телефонный разговор

Путин и Рахмон провели телефонный разговор

Президент Владимир Путин обсудил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном перспективы взаимодействия Москвы и Душанбе.

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