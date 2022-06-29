Сухая гроза в Петербурге: чем опасно редкое природное явление

Причина сухой грозы в небе над Северной столицей — установившаяся в регионе жаркая погода. Сухую грозу зафиксировали в небе над изнывающим от жары Петербургом в ночь на 29 июня.
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