Преимущества загрузки музыки на ваше устройство Юлия СавельеваВ эпоху цифровых технологий и доступа к интернету почти везде, казалось бы, потребность в загрузке музыки на устройство отходит на второй план.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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