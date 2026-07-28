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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Если бы я был агентом Ви Джей Эджкомба, я бы не был доволен летом «Филадельфии»

Дрэймонд Грин считает, что одним из главных проигравших после изменений в составе «Филадельфии» может оказаться Ви Джей Эджкомб.

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