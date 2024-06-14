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Петербургский дневник

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В Петербурге планируют открыть отделение корпункта иностранных журналистов

В Петербурге планируют открыть отделение корпункта иностранных журналистов

Его главная задача - объективно рассказывать обо всем, что происходит во время специальной военной операции на Украине Группа иностранных активистов и журналистов намерена создать в Санкт-Петербурге отделение корпункта, призванного освещать события на Украине и жизнь в России, сообщают «Аргументы и Факты».

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