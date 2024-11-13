СМИ нападают на учителей по всему миру — ученый

Нападки на школьных учителей происходят по всему миру, а СМИ создают негативный образ педагогов, считает заместитель председателя программы «Доктор педагогических наук» в Институте образования Дублинского городского университета Алан Горман, чья статья была 13 ноября опубликована в ирландской газете The Journal.