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Readovka: Автомобиль взорвался в центре Киева — кому он принадлежит, неизвестно

Readovka: Автомобиль взорвался в центре Киева — кому он принадлежит, неизвестно

В центре Киева возле метро взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. "Киевские паблики сообщают о взрыве автомобиля возле метро "Олимпийская" — кому именно принадлежит подорванная машина, пока неизвестно.

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