Погибло 139 человек, обвиняемые дали показания о заказчиках. Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе»

Глава СК РФ Бастрыкин заявил, что при теракте в «Крокусе» погибло 139 человек Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании доложил президенту Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».
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