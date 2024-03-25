Погибло 139 человек, обвиняемые дали показания о заказчиках. Следствие установило полную хронологию теракта в «Крокусе»

Глава СК РФ Бастрыкин заявил, что при теракте в «Крокусе» погибло 139 человек Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании доложил президенту Владимиру Путину о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле».