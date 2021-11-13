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Уже без шуток: От России требуют неисполнимого — покаяния по Донбассу

От России всё время требуют покаяния и выполнения Минских соглашений. Однако, как отметил президент Владимир Путин, в ответ на конкретный вопрос о том, что же должна сделать Россия по этому документу, никто не может сформулировать претензию.

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