«Этническое оружие»: как оно «стреляет»

Разработка средств массового поражения уже давно перекочевала в биолаборатории. Сегодня речь идет уже не только о биологическом оружии, но и об оружии этническом, которое, по замыслу создателей, способно поражать геном людей, принадлежащих к определенному расовому или этническому типу.