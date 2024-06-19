«Этническое оружие»: как оно «стреляет»

Разработка средств массового поражения уже давно перекочевала в биолаборатории. Сегодня речь идет уже не только о биологическом оружии, но и об оружии этническом, которое, по замыслу создателей, способно поражать геном людей, принадлежащих к определенному расовому или этническому типу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии