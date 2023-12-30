До 25 сантиметров снега выпало в верхней части Алматы

Снегопад прошёл в Алматы, передаёт inAlmaty.kz. По состоянию на 10 часов 30 декабря, в городе выпало до 10 сантиметров снега, в верхней части мегаполиса — до 25 сантиметров, на Шымбулаке — до 40 сантиметров.