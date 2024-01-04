Олимпийская чемпионка Алина Загитова поддержала решение Путина участвовать в выборах

Спортсменка поддержала решение Президента участвовать в выборах Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, выступила в поддержку решения действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.
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