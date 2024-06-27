Коллаж ЦарьградаСегодня 167K прочитали После того как Запад во главе с США окончательно скинул маску лицемерия, разрешив ВСУ удары по территории нашей страны, тело России покрылось ранами разрывов и пожаров.
Удар, который остановит войну на Украине: Вся правда о Бескидском туннеле
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Сергей Андросов
Сопли наверно вкусные! Многим на верхах нравится их жевать!
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13 час.
ИО
Игорь Овчаренко
Сначала определите кому принадлежит вся Украинская ЖД. Вот от этого можно и начинать разбирательство. Уничтожить все ЖДстанции на границе надо было ещё два года назад. Наших генералов вероятно не учили, что надо уничтожать все пути снабжения. Тоннели, мосты, силовые подстанции, нефтеперегонные заводы,. Всё что способствует передвижению поставляемой техники и БК на франт. Молчат все. И низшие и высшие чины в армии. Может действительно их этому не учили. Вообще наверное было бы правильным, что бы сапожник чинил обувь, повар варил пищу, армией командовал заслуженный генерал, а не команда Тимура с его наложницами.
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12 час.
Сергей Федотов
Генерал "Армагеддон" в своё время попробовал побомбить эти важные логистические и энергетические объекты. Чуть не победил. Но ему тут же объяснили, что война дело прибыльное, быстрая победа никому не нужна и за полгода сначала 2 раза понизили Суровикина в должности, потом совсем убрали и отправили куда-то к людоедам в Африку. "Тимур и его команда, часть II".
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5 час.
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