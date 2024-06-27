Удар, который остановит войну на Украине: Вся правда о Бескидском туннеле

ИО

Игорь Овчаренко

Сначала определите кому принадлежит вся Украинская ЖД. Вот от этого можно и начинать разбирательство. Уничтожить все ЖДстанции на границе надо было ещё два года назад. Наших генералов вероятно не учили, что надо уничтожать все пути снабжения. Тоннели, мосты, силовые подстанции, нефтеперегонные заводы,. Всё что способствует передвижению поставляемой техники и БК на франт. Молчат все. И низшие и высшие чины в армии. Может действительно их этому не учили. Вообще наверное было бы правильным, что бы сапожник чинил обувь, повар варил пищу, армией командовал заслуженный генерал, а не команда Тимура с его наложницами.