Виселицы на Волге. Иллюстрация Н. Н. Каразина к «Капитанской дочке» А. С. Пушкина «Бессмысленная и беспощадная» крестьянская война Восстание Пугачёва, который объявил себя царем Петром III, было вызвано социальной несправедливостью.
«Ловить, казнить и вешать»
Комментарии
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Валерий Мешалкин
Еще и еще раз доказывает что во все века российское правительство не уважало свой русский народ. Чему мы можем удивляться сейчас.
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22 час.
ШКИПЕР
Мешалкин, не мешай всё в кучу.
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19 час.
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