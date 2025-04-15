Не становитесь жертвой пропаганды

Когда вчера некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, начали размазывать сопли и делать плак-плак по якобы погибшему в Сумах украинскому мирняку, я сразу же сказала, что хныкать и выражать укропам соболезнования могут только беглые хохлы (ну, все эти пихвы, подляки, члененки, псарёвы и пр.
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