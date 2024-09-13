«Пока не готовы»: США отказались объявить о снятии ограничений на удары вглубь России

Ведант Патель отказался «спекулировать» в вопросе ударов вглубь России американским оружием. Вашингтон отказался объявить о снятии ограничений на удары ВСУ американским дальнобойным оружием вглубь территории России.
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