Германии не следует вступать в конфликт между Россией и Украиной. Такую точку зрения выразил лидер фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире канала Phoenix.
АдГ: Германия не должна вступать в конфликт на Украине
Комментарии
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Eduard
Германия и другие должны заниматтся своими странами,а не воровать!
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15 час.
Eduard
Территория Германии оккупирована Польшей,ею пусть занимаются!
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15 час.
Eduard
Вся "помощь" это надежда начудуюземлю,через подкупленного Комика!
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15 час.
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