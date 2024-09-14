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В работе маркетплейса Wildberries произошел массовый сбой

В работе маркетплейса Wildberries произошел массовый сбой

Некоторые заказы были отменены досрочно.В интернет-магазине Wildberries произошел массовый сбой, из-за которого некоторые заказы были отменены досрочно.

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