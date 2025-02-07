Колядки в детском саду

14 января 2025г. в нашем учреждении образования прошли Колядки. По уже сложившейся традиции, воспитанники нашего детского сада разучивают песни-колядки, стихи, педагоги облачаются в наряды и отправляются колядовать.
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