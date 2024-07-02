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Княжевская: В новом квартале АДЦ «Коммунарка» построят деловые центры

Княжевская: В новом квартале АДЦ «Коммунарка» построят деловые центры

В Коммунарке появятся два здания общественно-делового комплекса. Как рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская, их построят между двумя станциями метрополитена – действующей "Ольховой" Сокольнической линии и строящейся "Бачуринской" Троицкой линии.

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