Княжевская: В новом квартале АДЦ «Коммунарка» построят деловые центры

В Коммунарке появятся два здания общественно-делового комплекса. Как рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская, их построят между двумя станциями метрополитена – действующей "Ольховой" Сокольнической линии и строящейся "Бачуринской" Троицкой линии.